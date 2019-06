Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Zusammenstoß: Bad Oeynhausener (38) verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

Am Sonntagabend ist in Werste ein Mann aus Bad Oeynhausen bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Kraftfahrzeugen verletzt worden.

Als ein 22-Jähriger aus Bad Oeynhausen auf der Straße "Alter Salzweg" in Richtung Töpferweg in einem VW Passat unterwegs war und den Kreuzungsbereich zur Kreuzstraße geradeaus überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem VW-Touran. Dessen Fahrer (38) fuhr in Fahrtrichtung der Bergkirchener Straße von rechts kommend in den Kreuzungsbereich ein. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Passat in einen Straßengraben und beschädigte die Hecke eines Grundstücks, bevor er zum Stillstand kam. Bei der Kollision verletzte sich der 38-Jährige und wurde durch Rettungskräfte ins Krankenhaus Bad Oeynhausen eingeliefert. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Geschätzter Sachschaden: Knapp 10.000 Euro.

