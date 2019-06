Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrer stoßen zusammen

Bei einem Überholmanöver war am Dienstag eine Radfahrerin in Ulm unachtsam.

Ulm (ots)

Gegen 7.30 Uhr fuhr eine 18-jährige Radlerin den Radweg am Blaukanal entlang. Bei einem Überholmanöver eines weiteren Radlers kam ein 30-Jähriger mit seinem Herrenradrad entgegen. Den hatte die 18-Jährige wohl übersehen. Die beiden Zweiräder stießen zusammen. Der 30-Jährige stürzte bei dem Zusammenprall. Er erlitt leichte Verletzungen. An den Rädern entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Denn nicht nur das eigene Auto muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, Zustand der Straße, Wetter, Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

