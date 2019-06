Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Motorradfahrer verliert Kontrolle

Schwer verletzt wurde ein Kradfahrer am Dienstag bei Langenau.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr fuhr ein Motorradfahrer auf der L1079 von Nerenstetten in Richtung Süden. In einer Linkskurve geriet der 24-Jährige nach rechts auf den Grünstreifen. Er verlor die Kontrolle über sein Zweirad. Die BMW überschlug sich und der Kradlenker stürzte. Vermutlich dürfte zu hohe Geschwindigkeit Ursache für den Unfall gewesen sein. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. Ein Abschlepper barg das Motorrad. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro.

Die Polizei mahnt, die Geschwindigkeit der Fahrbahn, der Sicht und der Witterung anzupassen. Auch zu den persönlichen Fähigkeiten des Fahrers muss sie passen, zum Verhalten des Fahrzeugs und vielen anderen Dingen. Deshalb empfiehlt die Polizei, lieber langsamer zu fahren. Und lieber etwas später anzukommen als gar nicht.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de.

