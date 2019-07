Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) - Linkenheim-Hochstetten - Flächenbrand näherte sich bedrohlich der Wohnbebauung

Linkenheim-Hochstetten (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 15.15 Uhr in Ortsrandlage im Bereich Alte Landstraße/Waldstraße zum Brand eines noch nicht abgeernteten Getreidefeldes, der sich begünstigt durch die Trockenheit und den herrschenden Wind sehr rasch über eine Fläche von ca. 2,5 Hektar in Richtung Wohnbebauung ausbreitete. Infolge dessen wurden ca 25. Anwohner der Waldstraße von den eingesetzten Polizeibeamten vorsorglich für etwa eine Stunde aus ihren Häusern evakuiert. Die eingesetzten freiwilligen Feuerwehren aus Linkenheim-Hochstetten, Dettenheim, Graben-Neudorf und Stutensee waren mit 90 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung vor Ort und konnten ein Übergreifen auf die Wohnbebauung erfolgreich verhindern. Für die Evakuierung un die Durchführung von Absperrungen, Aufklärungen und Ermittlungen waren insgesamt 53 Polizeibeamte sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz. In den angrenzenden Gärten der Häuser wurden diverse Holzhütten, Gartengeräte, Bäume und Zäune beschädigt. Der Sachschaden wird hierbei auf ca. 25.000,- bis 30.000,- Euro geschätzt.Der Schaden am Getreidefeld beläuft sich auf ca. 1000,- Euro.Personen kamen nicht zu Schaden.

