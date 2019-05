Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern-Süd - Fahrzeugkontrolle - Unbekannter flüchtet vor der Polizei - Fahndungsmaßnahmen - Ermittlungen dauern an - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 28. Mai 2019, 23.50 Uhr

Das Verkehrskommissariat der Düsseldorfer Polizei fahndet nach einem etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann. Der Verdächtige flüchtete in der vergangenen Nacht bei einer Verkehrskontrolle und konnte in der Dunkelheit unerkannt entkommen. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen negativ. Die Ermittlungen dauern an.

Zur Einsatzzeit fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Albertstraße ein entgegenkommender Pkw (Mercedes) durch ein defektes Abblendlicht auf. Der Fahrzeugführer wurde darauf aufmerksam gemacht und stoppte zunächst. Als sich die Beamten dem Pkw näherten, legte der Pkw-Führer den Rückwärtsgang ein und flüchtete, dauerhaft rückwärtsfahrend, mit hoher Geschwindigkeit. Er missachtete dabei die Rotlicht zeigende Ampel Albertstraße / Erkrather Straße und fuhr sich schließlich im Kreisverkehr Albertstraße / Höherweg fest. Die Beamten konnten schließlich mit ihrem Streifenwagen das Fluchtfahrzeug im Bereich des Kreisverkehrs blockieren. Daraufhin touchierte der Pkw-Führer zunächst den stehenden Streifenwagen und flüchtete dann zu Fuß, teilweise über die Gleise, in Richtung S-Bahnhof Flingern. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, auch unter Einsatz des Diensthundes, verliefen negativ. Am Streifenwagen entstand leichter Sachschaden. Der Mercedes mit Dortmunder Kennzeichen wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise von Zeugen werden erbeten an das Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorf Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

