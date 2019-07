Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in eine Garage - Diebstahl von 2 Kleinkrafträdern

Friedland (ots)

In der Nacht vom 09.07.2019 zum 10.07.2019 ist es zu einem Einbruch in eine Garage im Garagenkomplex in der Neubrandenburger Straße in Friedland gekommen. Bislang unbekannte Täter haben die Garage gewaltsam aufgebrochen und aus dieser eine Simson S50 und eine Simson Schwalbe entwendet. Die Simson Schwalbe S50 ist braun metallic, hat verchromte Kotflügel und sieht aus wie eine S51. Die Simson Schwalbe KR51/1 ist hellblau und hat Räder mit weißen Felgen und weißen Radnarben. Der Wert der beiden entwendeten Zweiräder wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

In der Kriminalkomissariatsaußenstelle Friedland wurde eine Strafanzeige aufgenommen. Zeugen, die auffällige Personen- und Fahrzeugbewegungen im Bereich des Garagenkomplexes wahrgenommen haben oder Angaben zum Verbleib der Fahrzeuge geben kann, richtet diese bitte an die Polizei in Friedland unter 039601-300 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

