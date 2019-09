Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 150919-846 Verkehrsunfall mit Personenschaden Motorradunfall forderte zwei Schwerstverletzte

Radevormwald (ots)

Ein schwerer Motorradunfall auf der Uelfe-Wuppertal-Straße (L 414) hat am späten Sonntagnachmittag (15.09.) zwei Schwerstverletzte gefordert. Nach dem Stand der Ermittlungen war ein 20-jähriger Wuppertaler mit seiner gleichaltrigen, ebenfalls aus Wuppertal stammenden Sozia gegen 17:45 Uhr auf der Landstraße aus Richtung Dahlhausen kommend in Richtung Uelfebad unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und rutschte in der Folge von der Fahrbahn in den angrenzenden Grünbereich in die Nähe eines Bachlaufs. Bei dem Sturz zogen sich beide Personen schwerste Verletzungen zu und mussten nach notärztlicher Behandlung am Unfallort mit Rettungshubschraubern in Fachkliniken geflogen werden. Eine Unfallzeugin wurde durch einen Notfallseelsorger vor Ort betreut. Die Uelfe-Wuppertal-Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 19:30 Uhr gesperrt. An dem Motorrad entstand Totalschaden.

