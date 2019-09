Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160919-848: Senior reagiert aggressiv

Reichshof (ots)

Aggressiv und renitent hat am Samstag (14. September) ein 80-jähriger Senior reagiert. Zusammen mit seiner Frau fuhr ein 80-jähriger Reichshofer am Samstag um 16:25 Uhr fuhr als Beifahrer zusammen mit seiner Frau an der Einmündung des Industriegebiets Wehnrath nach links in Fahrtrichtung Wehnrath. Dabei kam es nur knapp nicht zu einem Unfall mit dem von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Fahrzeug einer 30-jährigen Wiehlerin. Nach ihren Angaben musste sie ihr Fahrzeug von etwa 90 km/h auf 20 km/h abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Sie hupte und folgte anschließend dem Fahrzeug des älteren Ehepaars, die mit etwa 30 km/h auf der Landstraße fuhren. Schließlich hielten sie am rechten Fahrbahnrand an. Die 30-Jährige überholte das Fahrzeug und blieb davor stehen. Ihr 30-jähriger Lebensgefährte (Beifahrer) stieg aus. Auch der 80-jährige Reichshofer stieg aus, in der Hand hielt er einen Schlüsselbund. Es kam zu einem lauten Streit der beiden, der damit endete, dass der 80-Jährige mit dem Schlüsselbund auf den Kopf des 30-Jährigen einschlug, Der 55-jährige Vater des 30-Jährigen, der sich zusammen mit seiner Frau ebenfalls in dem Fahrzeug befand, versuchte seinem Sohn zu Hilfe zu kommen. Der 80-Jährige richtete seine Aggressionen daraufhin auch gegen diese beiden, die jedoch unverletzt blieben. Der 30-Jährige erlitt schwere Verletzungen; ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Polizeibeamte suchten den 80-Jährigen an seiner Wohnanschrift auf. Da er unter Alkoholeinfluss stand, musste er eine Blutprobe abgeben. Er zeigte sich unkooperativ und aggressiv. Die Polizisten legten ihm Handfesseln an und transportierten ihn zur Polizeiwache. Auf ihn wartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.

