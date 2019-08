Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Omnibus bei Brand zerstört

Hildesheim (ots)

EMMERKE -(jpm)In der Nacht vom 26.08.2019 zum 27.08.2019 geriet ein Omnibus in der Sportallee in Giesen, OT Emmerke, aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Das Fahrzeug wurde dabei zerstört.

Der Brand wurde gegen 01:40 Uhr durch einen Anwohner aus Emmerke bemerkt, der anschließend die Feuerwehr alarmierte. Das Feuer wurde durch etwa 50 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Emmerke, Giesen, Hasede und Ahrbergen gelöscht. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf ca. 30.000 Euro beläuft.

Außer der Feuerwehr und der Polizei war auch die untere Wasserbehörde des Landkreises am Brandort eingesetzt, da aus dem Bus Kraftstoff auslief und sich mit dem Löschmittel vermischte. Eine Spezialfirma wurde mit der Beseitigung des Gemisches beauftragt.

Bezüglich der bisher nicht bekannten Brandursache werden Ermittlungen durch Beamte des 1. Fachkommissariats geführt.

