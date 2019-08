Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Aufbruch von zwei Kleintransporter in Holle

Hildesheim (ots)

Holle/Sottrum (leh) - In der Nacht vom 26.08. auf den 27.08.2019 kam es im Zeitraum zwischen 01:30 Uhr und 02:00 Uhr in Holle OT Sottrum in der Straße Langer Doreen zu zwei Kfz-Aufbrüchen. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um Pritschenwagen (Kleintransporter) der Marke Volkswagen und Fiat. Es wurde jeweils das Führerhaus gewaltsam aufgebrochen und diverses Werkzeug, sowie Kettensägen entwendet. Die Schadenssumme beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Personen die sachdienliche Hinweise zu Personen, Fahrzeugen und sonstigen Auffälligkeiten geben können, werden gebeten sich mit der Dienststelle in Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen.

