POL-HI: Einbrecher im Stadtgebiet Hildesheim unterwegs

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM -(jpm)Am Wochenende kam es in Hildesheim zu mehreren Einbrüchen bzw. Einbruchversuchen. Betroffen waren sowohl Gewerbeobjekte als auch Privatwohnungen.

Zwischen dem 24.08.2019, 19:00 Uhr und dem 25.08.2019, 10:40 Uhr ereignete sich ein versuchter Einbruch in ein Friseurgeschäft in der Dammstraße. Bisher unbekannte Täter schlugen auf dem Hinterhof ein Fenster ein. Zu einem Eindringen in das Geschäft kam es nicht. Es ist nicht auszuschließen, dass der oder die Täter gestört worden sind. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht momentan noch nicht fest.

Im Zeitraum vom 24.08.2019, 20:00 Uhr bis zum 25.08.2019, 09:45 Uhr verschafften sich unbekannte Täter durch gewaltsames Öffnen eines Seiteneinganges Zugang in ein Gebäude eines Hildesheimer Sportvereins in der Straße An den Sportplätzen in Hildesheim. Im Bereich eines Infotresens stießen die Täter auf eine Geldkassette, die sie aufbrachen und das darin befindliche Kleingeld mitnahmen. Zudem wurde ein aufgefundenes Smartphone entwendet. Auch in diesem Fall ist die Schadenssumme noch unbekannt.

Bereits am 23.08.2019, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 17:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere Täter durch eine unverschlossene Balkontür Zugang in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Trockenen Kamp. Durch die baulichen Gegebenheiten war es den Tätern offenbar möglich, den entsprechenden Balkon zu erreichen. Gestohlen wurden neben einem unteren, dreistelligen Bargeldbetrag eine Armbanduhr sowie Modeschmuck.

Ebenfalls am 23.08.2019, zwischen 11:00 Uhr und 23:45 Uhr, brachen unbekannte Täter eine Wohnungstür einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Peiner Straße auf. Sie durchsuchten die Wohnung und entwendeten einen mittleren, vierstelligen Bargeldbetrag, einen Flachbildfernseher, eine Spielkonsole sowie einen PC-Bildschirm.

In der Straße Krähenberg nutzten unbekannte Täter zwischen dem 23.08.2019, 17:00 Uhr und dem 25.08.2019, 07:50 Uhr die Abwesenheit der Eigentümer eines dreistöckigen Einfamilienhauses aus. Durch Aufbrechen einer Zugangstür verschafften sie sich Zugang in das Haus und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Eine genaue Schadensaufstellung steht noch aus.

In der Nacht vom 25.08.2019 zum 26.08.2019, zwischen 17:00 Uhr und 04:14 Uhr, versuchten unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale im Ulmenweg Ecke Alfelder Straße einzusteigen. Dazu versuchten sie sowohl die Zugangstür als auch ein Ausgabefenster eines Drive-in-Schalters gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Zu einem Eindringen in das Geschäft ist es nicht gekommen. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu den aufgeführten Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

