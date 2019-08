Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mann bei Garagenbrand leicht verletzt - Pkw und Werkzeuge beschädigt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Am frühen Nachmittag des 24.08.2019 kam es zu einem Brand in einer Garage in der Straße Am Flugplatz in Hildesheim. Der 55-jährige Eigentümer wurde leicht verletzt. Ein von zwei in der Garage befindlichen Pkw sowie diverse Werkzeuge wurden durch das Feuer beschädigt. Ferner waren das Innere der Garage, die beiden Fahrzeuge sowie weitere Gestände von Rußanhaftungen betroffen.

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand brach das Feuer aus, nachdem kurz zuvor in der Garage Schweißarbeiten durchgeführt worden sind. Beim anschließenden Versuch des Eigentümers das Feuer zu löschen, zog sich dieser eine Rauchgasvergiftung zu und wurde durch einen Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus gebracht. Er wurde nach Abschluss der Untersuchungen noch am gleichen Tag aus dem Krankenhaus entlassen. Das Feuer wurde durch die Berufsfeuerwehr Hildesheim, die mit 14 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht.

Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt und muss noch durch Brandermittler des 1. Fachkommissariats näher untersucht werden. Der entstandene Schaden wurde vorerst auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell