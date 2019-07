Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autodiebe klauen weißen DB Sprinter in Fuldabrück: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Fuldabrück-Bergshausen (Landkreis Kassel): Am Wochenende, in der Zeit von Samstag 7:45 Uhr und Sonntag 15:00 Uhr, haben unbekannte Täter in Bergshausen im Ostring einen weißen DB Sprinter gestohlen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung fehlt von dem Auto im Wert von rund 41.000 Euro seitdem jede Spur. Die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die im Zeitraum von Samstagmorgen bis Sonntagnachmittag in Bergshausen Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Wie ein Mitarbeiter der Eigentümerfirma gegenüber den Kripobeamten mitteilte, stand das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen KS-F 1350 ordnungsgemäß verschlossen seit Freitagabend auf dem Firmengelände. Dem Firmeneigentümer war es auch am Samstagmorgen um 7:45 Uhr im Vorbeifahren noch auf dem Firmengelände ins Auge gefallen. Erst am Sonntagnachmittag um 15 Uhr wurde der Diebstahl bemerkt. Auf welche Art und Weise die Unbekannten bei dem Diebstahl des Autos vorgingen, ist derzeit noch unklar.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die im besagten Zeitraum Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Autodiebstahl gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Jörg Dämmer Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

