POL-SE: Wahlstedt, / Autofahrerin mit 3,24 Promille unterwegs

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag, den 29.11.18, wurde der Polizei gegen 19:00 Uhr ein Pkw gemeldet, der in Schlangenlinien durch Wahlstedt in Richtung Fahrenkrug fuhr. Der Zeuge konnte die Fahrzeugführerin zudem gut beschreiben. Die Polizei fahndete nach dem Pkw und konnte ihn an der Halteranschrift feststellen. Auf Klingeln öffnete ihnen eine Frau, die aufgrund der Beschreibung als Fahrerin identifiziert werden konnte. Die 61-Jährige machte einen freiwilligen Atemalkoholtest. Das Ergebnis ergab einen Wert von 3,24 Promille. Daraufhin wurde ihr auf einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem Pkw-Fahrer, dem am Donnerstag in der Neumünsterstraße, Höhe Netto, gegen 19:00 Uhr die Vorfahrt genommen wurde. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizei in Wahlstedt unter 04554-70510 zu melden.

