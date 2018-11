POL-SE: Bad Bramstedt, Am Badesteig / Polizei erbittet Hinweise nach Körperverletzung und versuchtem Sexualdelikt

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwoch, den 28.11.18, kam es in Bad Bramstedt zu einer Körperverletzung und einem versuchtem Sexualdelikt. Eine 48-Jährige war gegen 05:00 Uhr mit einem Hund in der Parkanlage Rosarium/Osterauinsel spazieren. Hier soll dann ein Mann versucht haben, sie zu Boden zu zerren. Bei dem Gerangel erlitt die Frau Verletzungen im Gesicht, konnte den Mann aber vertreiben. Als sie gegen 21:00 Uhr wieder mit dem Hund im Park spazieren ging, lauerte derselbe Mann ihr erneut auf. Diesmal gelang es ihm, die Frau zu Boden zu zerren, wo er ihr ins Gesicht schlug. Anschließend soll er versucht haben, die Hose der Frau zu öffnen. Dies konnte sie abwehren und den Mann wiederum vertreiben. Die Polizei wurde erst etwa eine Stunde später von einem Angehörigen in Kenntnis gesetzt, so dass keine sofortige Fahndung mehr eingeleitet wurde. Die Frau befand sich in einem Schockzustand und hatte mehrere leichte Gesichtsverletzungen erlitten. Den Täter beschreibt sie wie folgt: männlich, etwa 30 Jahre alt, zirka 1,80 m groß, dick, kurze, schwarze Haare, kleine Augen, dicke Hände mit kurzen Fingern, südosteuropäisches Erscheinungsbild. Er trug eine dunkle Jogginghose, ein dunkles Sweatshirt ohne Kapuze und dunkle Turnschuhe. Der Täter hatte kurze Fingernägel und ein leicht ungepflegtes Erscheinungsbild. Er sprach deutsch mit südeuropäischem Akzent und roch nach Alkohol. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04551-8840 um Hinweise. Wer hat eine der Taten beobachtet? Wer kann Hinweise zu der Identität oder zum Aufenthaltsort des Täters geben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell