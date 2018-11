POL-SE: BAB 23, Rastplatz Steinburg / Mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen durch Polizeiübung am Sonntag

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntag, den 02.12.18, führt das Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Pinneberg eine Übung durch. Hierdurch kann es in der Zeit von 09.00 Uhr bis voraussichtlich 13.00 Uhr zu Beeinträchtigungen auf der BAB 23 zwischen den Anschlussstellen Horst/ Elmshorn und Hohenfelde in Richtung Heide/ Husum kommen. Die Übung findet auf dem Rastplatz Steinburg statt.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell