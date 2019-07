Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht Zeugen zu Vorfall nahe Straßenbahnhaltestelle "Rathaus": 29-jähriger wird Opfer eines Straßenraubes

Kassel (ots)

Kassel: Die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo bearbeiten derzeit einen Fall, der sich am Sonntagabend, des 14. Juli, gegen 22:25 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle "Rathaus" ereignet haben soll. Ein 29-Jähriger aus Kassel hatte Anzeige bei der Polizei wegen eines Straßenraubes erstattet und dabei angegeben, an dieser Örtlichkeit von drei Männern überfallen und ausgeraubt worden zu sein. Um den Sachverhalt aufklären zu können, erhoffen sich die Ermittler nun Hinweise von möglichen Zeugen zu bekommen.

Wie der 29-Jährige bei der Erstattung der Anzeige gegenüber den Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo angab, ereignete sich die Tat gegen 22:25 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich der 29-Jährige im Bereich Obere Königsstraße - Straßenbahnhaltestelle "Rathaus" auf, als sich ein flüchtiger Bekannter näherte. Von der Sprache her, vermutet er, dass es sich bei der Person um einen Pakistaner handelt. Näheres weiß er über die Person aber nicht. Dieser bot ihm etwas zu trinken an. Nachdem er das Angebot zögerlich annahm und davon trank, wurde er plötzlich von hinten zu Boden geschubst und anschließend geschlagen und getreten. Gleichzeitig wurde er von drei Personen durchsucht und ihm wurde sein Handy sowie 650 Euro Bargeld geklaut, so das Opfer. Die Täter sind bislang auf der Flucht. Zu den Räubern kann der 29-jährige lediglich zu einer Person eine Beschreibung abgeben. Es handelt sich dabei vermutlich um einen Pakistaner im Alter von 25 bis 27 Jahren. Er ist von schlanker Gestalt und etwa 160 bis 165 cm groß. Seine Haare seien schwarz.

Die Ermittler des Kommissariats 35 bitten nun Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit einem solchen Vorfall gemacht haben, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden. Zudem werden Hinweise auf die mutmaßlichen Täter erbeten.

Jörg Dämmer Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

