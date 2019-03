Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Einbrecher durchsuchen Haus

Overath (ots)

Eine Terrassentür eines Doppelhauses am Ahornweg haben Unbekannte in der Zeit vom 04.03. auf den 05.03. aufgehebelt und eine Doppelhaushälfte durchsucht.

Am Montagabend hatte die Zeugin gegen 20.00 Uhr gesehen, dass noch alles am Haus in Ordnung war. Gegen 09.00 Uhr am nächsten Morgen (05.03.) stellte sie dann fest, dass die Terrassentür aufgehebelt worden war, die Tür stand weit offen. Auch im Haus standen die Zimmertüren offen, Schranktüren und Schubladen hatten die Täter durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, konnte zur Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (gb)

