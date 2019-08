Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Algermissen - Bmw aufgebrochen

Hildesheim (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen BMW X5 auf. Die Täter schlugen hierfür eine Seitenscheibe am Pkw ein. Aus dem Auto wurden das Infotainment und Teile der Mittelkonsole ausgebaut. Ein Steuergerät, welches im Kofferraum des Fahrzeugs verbaut war, wurde ebenfalls abmontiert und entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro. Der Pkw stand zur Tatzeit, in der Straße An Der Masch. Zeugen, die verdächtige Umstände wahrgenommen haben, werden gebeten die Polizei Sarstedt zu kontaktieren, Tel. 05066/9850

