Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen - Pkw aufgebrochen, Navi, Airbag und diverse Steuergeräte entwendet

Hildesheim (ots)

Giesen-Am Heber (al) Unbekannte Täter verschaffen sich in der Zeit vom 23.08.19, 22 Uhr bis 24.08.19 10:30 Uhr Zugang zu einem BMW X3 in einem Carport am Haus der Eigentümerin und entwenden Navigationsgerät mit zugehörigen Bedienelementen, Steuergeräte aus dem Kofferraum und Lenkrad. Da der Hund der Geschädigten gegen 01:30 Uhr angeschlagen hat, handelt es sich möglicherweise um die Tatzeit. Die Polizei in Sarstedt bittet um Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer 05066-9850.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell