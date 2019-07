Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Trickdiebe im Aldi - Zwei Autos im Straßengraben - Kennzeichen gestohlen - Autoaufbrecher in Wetzlar unterwegs - Berlinge zerkratzt -

Dillenburg (ots)

--

Haiger: Beim Einkauf bestohlen -

Im Aldi-Markt in der "Lohwiese" schlugen am vergangenen Donnerstag (04.07.2019) Trickdiebe zu. Zwischen 14.00 Uhr und 14.20 Uhr konzentrierte sich das Opfer auf den Einkauf. Ihre Handtasche hatte die Haigererin in den Einkaufswagen gelegt. Bei einer günstigen Gelegenheit schlugen die Diebe zu, griffen sich die Handtasche und machten sich aus dem Staub. Ihnen fielen unter anderem eine Geldbörse mit Bargeld, Versicherungskarten und Bankkarten im Gesamtwert von rund 200 Euro in die Hände. Erst an der Kasse bemerkte das Opfer den Diebstahl. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Dillenburg-Donsbach: Beim Entgegenkommen touchiert -

Zwischen Donsbach und Dillenburg landeten gestern Nachmittag (08.07.2019), gegen 15.30 Uhr zwei Fahrzeuge im Straßengraben. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass eine 23-jährige Dillenburgerin mit ihrem Seat Leon eine Kurve auf der Landstraße schnitt und so in den Gegenverkehr geriet. Hier prallte sie mit einem entgegenkommenden Volvo zusammen. Anschließend rutschten die Fahrzeuge in den Straßengraben. Die Unfallfahrerin, der 59-jährige Marburger im Volvo sowie sein 58-jähriger Mitfahrer aus Dillenburg erlitten leichte Verletzungen. Da nach einer Einschätzung der Ersthelfer schwerere Verletzungen vermutet wurde, orderte die Rettungsleitstelle zwei Rettungswagen und einen Notarzt an die Unfallstelle. Die Unfallfahrerin und der Mitfahrer im Volvo wurden zu weiteren Untersuchungen in das Dillenburger Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Angaben zur Höhe der Blechschäden können noch nicht gemacht werden.

Sinn: Kennzeichen gestohlen -

Auf dem ehemaligen Haas und Sohn Gelände in der Herborner Straße schlugen Kennzeichendiebe zu. In der Nacht von Sonntag (07.07.2019) auf Montag (08.07.2019) montierten sie von einem vor einer Kfz-Werkstatt geparkten grauen Peugeot 206 die Kennzeichen LM-ET 66 ab. Hinwiese zu den Tätern oder zum Verbleib der Nummernschilder nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar: Auto am Kino aufgebrochen -

Am Montagabend (08.07.2019) brachen Unbekannte im Karl-Kellner-Ring einen Nissan auf. Der schwarze "Juke" stand zwischen 20.00 Uhr und 22.10 Uhr auf dem zwischen der Seibertstraße und dem Karl-Kellner-Ring gelegenen Parkplatz des Kinos. Die Diebe zerstörten eine Scheibe des Nissan und griffen sich von der Rücksitzbank eine blau-weiße Einkaufstasche mit Kleidung und Kosmetika. Der Wert der Beute liegt bei rund 150 Euro. Eine neue Scheibe wird rund 300 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Garbenheim: Rucksack aus Suzuki erbeutet -

Ein Rucksack auf der Rücksitzbank eines blauen Suzuki Swift führte heute Morgen (09.07.2019) einen Autoaufbrecher in Versuchung. Zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr stand der Japaner in Höhe der Hausnummer 38 der Bahnhofstraße. Kurzerhand brachte der Dieb eine Scheibe zum Bersten und griff sich den rund 30 Euro teuren Rucksack. Die Reparaturkosten werden auf ca. 300 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Schöffengrund-Schwalbach: Berlingo zerkratzt -

In der Neukirchener Straße vergriffen sich Vandalen an einem blauen Citroen Berlingo. Der Franzose parkte am Montagabend (08.07.2019), zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 1. Die Täter zerkratzten die hintere Tür der Beifahrerseite und ließen einen Schaden von rund 300 Euro zurück. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 02771/907 129



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell