Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw in Bodenburg aufgebrochen

Hildesheim (ots)

Bodenburg (js) Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Bodenburg dir Heckscheibe eines Transporters eingeschlagen und aus diesem diverses Werkzeug entwendet. Der Eigentümer des Transporters hatte sein Fahrzeug am 24.08.2019, gegen 20.00 Uhr auf seinem Grundstück im Herrmann-Benjes-Ring abgestellt. Am 25.08.2019, gegen 07.00 Uhr, hat er dann festgestellt, dass die Heckscheibe seines weißen VW Transporters eingeschlagen war und von der Ladefläche diverses Werkzeug entwendet wurde. Zeugen, die verdächtige Beobachtung gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/901115 in Verbindung zu setzen.

