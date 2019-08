Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alkohol- und Drogenkontrolle der PI Neuwied

Neuwied (ots)

Am 19.08.2019 führte die PI Neuwied in den Nachmittags- und Abendstunden eine groß angelegte Verkehrskontrolle mit den Schwerpunkten "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" sowie "motorisierter Zweiradverkehr" durch. Dabei wurden mehrere Dutzend zwei- und vierrädrige Fahrzeuge an der "Alteck" / L258 sowie an der B42 angehalten und die Fahrzeugführer überprüft. Neben mehreren einfachen Ordnungswidrigkeiten wie nicht angelegtem Sicherheitsgurt oder erloschener Betriebserlaubnis wurden zwei Fahrzeugführer festgestellt, die ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führten. Ihnen wurden Blutproben entnommen. Außerdem stellten die Beamten bei einem Mann aus Neuwied eine größere Menge Betäubungsmittel sicher. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Kontrolle wurde durch Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik (PP ELT, ehem. Bereitschaftspolizei) unterstützt.

