Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Idar-Oberstein: Entwendung eines Feuerlöschers und anschließende Sachbeschädigung

Idar-Oberstein (ots)

Am 23.03.2019 gegen 23:00 Uhr wurden in der Amtsstraße in Idar-Oberstein mehrere Hauswände und ein am Straßenrand geparkter, dunkelblauer 3er BMW mit einem Schaumfeuerlöscher besprüht. Bei den flüchtigen Tätern handelt es sich um drei junge Männer, von denen einer auffällig hell gekleidet gewesen war. Der Schaumfeuerlöscher konnte in unmittelbarer Nähe zur Tatörtlichkeit aufgefunden werden, jedoch ist die Herkunft unklar. Möglicherweise wurde er gestohlen.

Sachdienliche Hinweise zur Herkunft des Schaumfeuerlöschers (Marke: MINIMAX, 6 Liter), zu weiteren Beschädigungen und Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/ 5610 entgegen.

