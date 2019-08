Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Vesper gestohlen

Hildesheim (ots)

Am Sonntag, in der Zeit zwischen 12.00 Uhr bis 22 Uhr, wurde vom Park- und Rideparkplatz des Bahnhofs Sarstedt ein Kleinkraftrad gestohlen. Die beige Vesper des 44-jährigen Mann aus Pattensen hatte einen Wert von ca. 1700 Euro war mit einem Lenkradschloss gesichert. Hinweise erbittet die Polizei in Sarstedt unter der Tel.: 05066/9850.

