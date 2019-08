Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Dürrholz - Containerbrand auf Firmengelände

Dürrholz (ots)

Am Freitag, dem 16.08.2019 wurde um ca. 04 Uhr ein brennender Müllcontainer auf einem Firmengelände in der Straße "Am Kohlenweg" gemeldet. Nach einer ersten Besichtigung des Brandortes geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die neben den Containern gelagerten Europaletten dürften vorsätzlich in Brand gesetzt worden sein. Dadurch griff das Feuer auf die Container über. In der Nähe gelagertes Styropor wurde durch die Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Zu einem Gebäudeschaden kam es jedoch nicht. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Puderbach schnell unter Kontrolle gebracht werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

