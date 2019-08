Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ehlscheid - Ein Leichtverletzter bei Zusammenstoß zwischen Lkw und Bus

Ehlscheid (ots)

Am Donnerstag, dem 15.08.2019 befuhr um ca. 15.15 Uhr ein 7,5-t-Lkw die K 93 aus Richtung Rengsdorf kommend in Richtung Ehlscheid. In einer Rechtskurve kam er auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen. Dadurch kam er mit der linken hinteren Ecke seiner Ladefläche gegen die rechte Seite eines entgegenkommenden Omnibusses. Durch den Zusammenstoß wurden 4 Scheiben des Busses zerstört. Ein 16-jähriger Insasse des Busses musste mit einer Augenverletzung in ein Krankenhaus verbracht werden. Das größere Trümmerfeld musste durch die Straßenmeisterei Neuwied gereinigt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/9520

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell