Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand in der Dammstraße

Neuwied (ots)

Nachdem es heute Morgen gegen 09:07 Uhr in der Dammstraße zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhaus kam, bittet die Feuerwehr darum, dass im näheren Bereich um die Dammstraße in der Neuwieder Innenstadt Türen und Fenster geschlossen bleiben. Nach ersten Feststellungen wurde niemand verletzt; die Löscharbeiten dauern momentan an.

Es wird nachberichtet!

