Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 15.08.2019; Verkehrsunfallflucht am heutigen Tage gegen 07:33 Uhr in Mammelzen-Reuffelbach

Altenkirchen-Mammelzen (ots)

Der Fahrer eines PKW befuhr die B256 von Altenkirchen aus kommen in Fahrtrichtung Eichelhardt. In Höhe eines Autohauses hat ihm jemand die Vorfahrt genommen, so dass er auf die Gegenfahrbahn ausweichen musste. Um einen Zusammenstoß (mit Gegenverkehr) zu vermeiden zu vermeiden, fuhr er nach links in einen angrenzenden Ackerstück. Hierbei riss er sich Front- und Heckschürze ab, zudem entstand Schaden am Kühler und dem Unterboden des Fahrzeugs. Bei dem Unfallverursacher handelte es sich um einen Pkw BMW, dunkelfarben, weiteres nicht bekannt, der einfach weitergefahren ist. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000EUR. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681-946-0

www.polizei.rlp.de/pi.altenkirchen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell