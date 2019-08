Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - besonders schwerer Fall des Baustellendiebstahls

57537 Wissen, Pirzenthaler Str., Baustelle (ots)

In der Zeit von Do., 15.08.2019, 17:15 Uhr bis Fr., 16.08.2019, 07:00 Uhr drangen unbekannte Täter in zwei Werkzeugcontainer an der Baustelle in der Pirzenthaler Str. ein, indem die sichernden Vorhängeschlösser aufgebrochen wurden. Folgendes wurde entwendet:

- ein Stampfer, Hersteller: Wacker, Typ: PS 60, grün - eine Rüttelplatte, Hersteller: Wacker - zwei Diesel-Kanister mit je 30 Liter Diesel

Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 6600,-EUR. Der Abtransport der entwendeten Arbeitsgeräte (Insgesamt 230 Kg) muss durch mehrere Personen und mit einem geeigneten Fahrzeug (Transporter/Klein-Lkw) erfolgt sein. Zeugen, die an der Baustelle verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben werden gebeten ihre Beobachtungen bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

