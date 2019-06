Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Radfahrerin angefahren und geflüchtet

Am 23.06.2019 um 11:45 Uhr möchte eine 19- jährige Fahrradfahrerin die Kreuzung Schützenweg/ Schießgartenweg in Frankenthal überqueren. Zu diesem Zeitpunkt stehen zwei Fahrzeuge nebeneinander im Schützenweg, um in Fahrtrichtung Foltzring weiterzufahren. Der Fahrer des einen Pkw's signalisiert der Radfahrerin per Handzeichen die Kreuzung überqueren zu können. Im selben Moment fährt der andere Pkw los, so dass die Fahrradfahrerin stark bremsen muss und infolgedessen stürzt. Die beiden Pkw's entfernen sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern. Bei den flüchtigen Fahrzeugen könnte es sich jeweils um einen schwarzen Kombi handeln. Die 19-jährige erleidet mehrere Prellungen und wird kurzzeitig in einem umliegenden Krankenhaus behandelt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

