Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Einbruch in Gartenhaus (21-2406)

Dudenhofen (ots)

22.06. - 23.06. 2019, 13:30 - 10:00 Uhr

Unbekannte Täter überstiegen den etwa hüfthohen Maschendrahtzaun zu einem Gartengrundstück in Kleingartenrevier Schwalbenbrunnen / Dudenhofenden. Sie hebelten dann die Stahltür des dortigen Gartenhauses auf und entwendeten aus diesem einen Bohrhammer der Marke Bosch, einen Kleinfernseher der Marke Grundig sowie mehrere Flaschen Bier. Derzeit gibt es keine Täterhinweise. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell