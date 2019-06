Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer

Dudenhofen - Verkehrskontrollen und Schulwegüberwachung (12,32,37,38-2406)

Speyer (ots)

24.06.2019, 07:30 - 13:30 Uhr Zwischen 07:30 - 08:10 Uhr wurde eine Schulwegüberwachung an der Zeppelinschule und dem Kaiserdomgymnasium durchgeführt. An der Zeppelinschule wurden schwerpunktmäßig dortige Fußgängerüberwege überwacht, an welchen sich die Schüler und Eltern jedoch vorbildlich verhielten. Es musste lediglich zwei Verkehrsteilnehmer beanstandet werden, da sie im absoluten Park-und Halteverbot anhielten, um ihre Kinder aussteigen zu lassen. Am Kaiserdomgymnasium kam es zur Beanstandung von 2 Gurtverstößen als auch wegen des Befahren der Großen Pfaffengasse entgegen der vorgegebenen Fahrtrichtung. Zudem wurde ein Mängelbericht ausgestellt.

Im Zeitraum 09:30 - 11:00 Uhr wurde in Dudenhofen in der Neustadter Straße eine Standkontrolle eingerichtet. Hierbei wurde neben mehreren kontrollierten Kraftfahrzeugen auch vermehrt Fahrradkontrollen durchgeführt. Von 14 kontrollierte Radfahrern mussten zwei aufgrund des Benutzen des falschen Radweges und ein Fahrradfahrer wegen freihändigen Fahrens verwarnt werden. Hinsichtlich der Kraftfahrzeugkontrollen ergaben sich folgende Beanstandungen: 1x Fahren ohne Gurt, 1x Nichtmitführen Fahrzeugschein, 2x Beleuchtungsmängel. Zudem konnte bei einem Pkw-Fahrer ein Atemalkoholwert von 0,38 Promille festgestellt werden. Diesem wurde aus präventiven Gesichtspunkten die Weiterfahrt untersagt. Sein Fahrzeugschlüssel wurde vorübergehend sichergestellt.

Eine dritte Kontrollstelle wurde im Zeitraum 11:45 - 13:30 Uhr in der Auestraße eingerichtet. Hier wurden 8 Fahrer ohne angelegten Sicherheitsgurt beanstandet und eine Fahrzeugführer, weil er während der Fahrt mit seinem Mobiltelefon telefonierte. Außerdem wurden 3 Mängelberichte ausgestellt.

