Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz: Unfallflucht in der Rübenacher Straße

Koblenz (ots)

Die Polizeiinspektion Koblenz 2 ist auf der Suche nach einem Unfallverursacher, der in der Zeit zwischen Freitag, 21.06.2019, 18.00 Uhr und Samstag, 14.30 Uhr, ein geparktes Fahrzeug in der Rübenacher Straße erheblich beschädigte und Unfallflucht beging. Ein blauer Hyundai i30, war dort ordnungsgemäß in einer Parktasche am Anwesen 93 abgestellt. Der Verursacher befuhr die Rübenacher Straße, aus Richtung BWZK kommend, in Richtung Innenstadt. Dieser streifte den abgestellten Pkw, der an der kompletten Fahrerseite beschädigt wurde. An dem Hyundai entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug nimmt die Polizei Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1032911, entgegen. Das Fahrzeug des Flüchtigen dürfte erheblichen Schaden an der Beifahrerseite, mit blauen Farbanhaftungen, haben.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell