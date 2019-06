Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Fahrräder nach Polen verbracht

Zittau (ots)

Zwei vermutlich gestohlene Fahrräder wurden am heutigen 14. Juni 2019 durch den Fahrer eines PKW kurz vor 08:00 Uhr in eiligem Tempo über die Grenze nach Polen gebracht. Augenzeugen berichteten der Bundespolizei, dass ein Suzuki Baleno mit Görlitzer Kennzeichen und zwei jungen Männern besetzt vom Netto-Supermarkt in der Südstraße in Richtung Friedensstraße fuhr. An den Seiten des PKW befanden sich die beiden Fahrräder. Da die Kennzeichen der Zulassungsstelle unbekannt sind, besteht der Verdacht, dass sie zur Verschleierung einer Straftat an den Suzuki montiert wurden. Ob die beiden Fahrräder tatsächlich gestohlen wurden, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch die Landespolizei. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Zittau richten: 03583 / 620.

