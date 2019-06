Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 12.Juni 2019

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am Di., 11.06.19, 08.40 Uhr, befuhr eine Frau aus Seesen mit ihrem PKW die Hochstr. in Seesen in Rtg. Fritz-Züchner-Straße. Durch Unachtsamkeit beschädigte sie den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Schaden: ca. 200EUR (sch).

Verkehrsunfall

Am Di., übersah eine Frau aus Bad Gandersheim auf einem Parkplatz an der Bornhäuser Str. in Seesen beim Rückwärts Ausparken den hinter ihr stehenden PKW eines Seeseners. Sachschaden: ca. 1.700EUR (sch).

