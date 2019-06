Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 11.06.2019.

Goslar (ots)

Geldbörse gestohlen.

Goslar. Am Sonntagabend, zwischen 21.30 und 22.20 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die Geldbörse der Marke Tommy Hilfiger mitsamt Inhalt eines 16-jährigen aus Bruchköbel, die sich während seines Basketballspiels auf dem Schulhof der Pestalozzi-Schule in der Heinrich-Pieper-Straße in der abgelegten Bauchtasche befand. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von knapp einhundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

