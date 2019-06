POL-GS: Pressebericht PK Bad Harzburg 11.06.2019

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfall

Am Montagnachmittag befuhr ein 56jähriger Goslarer mit seinem Rennrad die Kreisstraße von Harlingerode in Richtung Oker. Auf dem Gefälle vor dem Bahnübergang kam er vermutlich aufgrund eines Schwächeanfalls zu Fall und zog sich hierbei schwere Kopfverletzungen zu. Ursächlich dürfte hier auch sein, dass er keinen Fahrradhelm trug. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/911110 zu melden.

Am späten Montagabend befuhr ein 15jähriger mit einem zuvor entwendeten Pkw die A 369 in Richtung Bad Harzburg. Hierbei wurde er von einem 17jährigen bgleitet. In Höhe der Anschlußstelle Harlingerode stieß er mit dem Pkw gegen die Mittelleitplanke. Die beiden Jugendlichen, die aus einem Kinderheim abgängig waren, blieben bei dem Unfall unverletzt. Gegen den 15jährigen wurden Strafverfahren wurden Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Diebstahls und unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrzeuges eingeleitet.

