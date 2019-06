POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 10.06.2019

Polizeiinspektion Goslar

Clausthal-Zellerfeld - Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag beschmierte ein bislang unbekannter Täter die Fensterbank eines Reisebüros in der Adolph-Roemer-Straße mit einem 120 cm breiten Graffiti-Schriftzug. Trotz intensiver Bemühungen der Eigentümerin, ließen sich die Farbschmierereien nicht vollständig entfernen. Durch die aufnehmenden Polizeibeamten wird der Schaden auf ca. 150 Euro beziffert. Ein Strafverfahren aufgrund der Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Taternplatz - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag, 09. Juni 2019, gegen 11:50 Uhr, als ein Motorradfahrer aus Buchholz die B 242 aus Clausthal-Zellerfeld kommend in Richtung Bad Grund befuhr. In Folge nicht angepasster Geschwindigkeit verbremste sich der 24-Jährige innerhalb einer Rechtskurve, verlor die Kontrolle über sein Zweirad, prallte gegen die rechtsseitige Schutzplanke und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Aufgrund glücklicher Umstände zog sich der Motorradfahrer keine Verletzungen zu. Dass sich der Motorradfahrer nicht nur in der verunfallten Kurve falsch verhielt, macht die Aussage eines Zeugen deutlich, der zuvor durch den 24-Jährigen überholt worden war. Demnach sei ihm der Motorradfahrer so dicht aufgefahren, dass er sich gezwungen gefühlt habe, seine Geschwindigkeit selbst zu erhöhen, um den Abstand zu vergrößern. Im Anschluss sei er im Bereich einer unübersichtlichen Kurve überholt und beim Wiedereinscheren geschnitten worden. Nur durch starkes Abbremsen habe er einen Unfall verhindern können. Trotz des Ärgers über den Motorradfahrer bat er ihm an der Unfallstelle seine Hilfe an. Aus dem eigentlichen Versuch der Hilfeleistung resultierten hingegen Streitigkeiten, wobei der Motorradfahrer den geschädigten Clausthal-Zellerfelder mit dem Mittelfinger beleidigte. Den 24-jährigen Motorradfahrer erwarten nun Strafverfahren aufgrund der Straßenverkehrsgefährdung und der Beleidigung. Weiterhin wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Dammhaus - Nahe des Polsterberger Hubhauses kam es am Sonntag in den Nachmittagsstunden zu einem weiteren Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Motorradfahrers, der den Unfall - nach aktuellem Ermittlungsstand - verursachte. Der 51-jährige Motorradfahrer befuhr die B 242 aus Braunlage kommend in Richtung Clausthal-Zellerfeld. Vor ihm fuhren ein 77-jähriger Katlenburger sowie weitere Radfahrer. Der Pkw-Fahrer war gerade in Begriff an den Radfahrern vorbei zu fahren, als der Motorradfahrer aus Osterode selbst zum Überholen der Radfahrer und des Pkw ansetzte. Dabei übersah er, dass der Pkw seinen Blinker gesetzt hatte, um nach links in einen Forstweg einzubiegen. Der Motorradfahrer reagierte zu spät und konnte trotz Vollbremsung den Aufprall auf den abbiegenden Pkw nicht mehr verhindern. Zur Unfallaufnahme musste die B 242 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Der Sachschaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt. Der Motorradfahrer wurde mittels Krankenwagen ins Krankenhaus transportiert und nach einer ambulanten Versorgung wieder entlassen. Gegen ihn wird ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizei Clausthal-Zellerfeld bittet Personen, die Beobachtungen hinsichtlich der Täter und Verursacher gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter 05323-94110-0 zu melden.

