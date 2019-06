Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 10.06.2019

Goslar (ots)

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Am Montag, 10.06.2019, gegen 02.00 Uhr, wurde der Polizei von einem aufmerksamen Zeugen gemeldet, dass zwei Personen versuchen würden in eine Gaststätte an der Lautenthaler Straße einzubrechen. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten drei verdächtige Männer feststellen, von denen einer nach anfänglichem Abstreiten zugab, im nicht verschlossenen Keller der Gaststätte mehrere Flaschen Alkohol entwendet zu haben. Aufgrund der dann widersprüchlichen Angaben und des Auffindens von Tatwerkzeug und Handschuhen in Nähe des Tatortes, wurden die Männer vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. (som)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell