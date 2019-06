Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg

Goslar (ots)

Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 08.06.2019-09.06.2019, 09.00 Uhr

Trunkenheit im Verkehr Ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus Hannover wurde am Samstag, 08.06.2019, gegen 23.45 Uhr, in Bad Harzburg, auf der Herzog-Julius-Straße, angehalten und kontrolliert. Während der Verkehrskontrolle konnten Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum vor Fahrtantritt bei dem Fahrer festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogentest verlief dann positiv und es wurde eine Blutentnahme bei dem Fahrzeugführer angeordnet. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Schlägerei in Gaststätte

Am Sonntag, 09.06.2019, gegen 05.35 Uhr, kam es in einer Gaststätte in Bad Harzburg, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße, zu Streitigkeiten zwischen zwei stark alkoholisierten Gästen. Im weiteren Verlauf schlug der 49-jährige Beschuldigte das 47-jährige Opfer mehrfach ins Gesicht. Das Opfer wurde mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus in Goslar zugeführt. Hier entfernte sich das Opfer bevor eine ärztliche Behandlung bei ihm durchgeführt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

i.A. Wiggert, POK

