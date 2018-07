POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Geldkassette bei Gaststätteneinbruch gestohlen - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Mannheim (ots) - Eine Geldkassette mit Bargeld in Höhe von über 150 Euro erbeutete ein bislang Unbekannter aus einer Gaststätte im Quadrat K3. Der Täter war in der Nacht auf Donnerstag über ein Fenster in das Lokal eingestiegen und hatte sich dort an einem Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht. Dieser ließ sich allerdings nicht öffnen, sodass er von seinem Vorhaben abließ, sich die Geldkassette aus der Küche schnappte und auf selben Weg, wie er hereingekommen war, wieder die Flucht ergriff. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang nicht fest. Als Tatzeit kommt Mittwoch, 22 Uhr bis Donnerstag, 8 Uhr in Frage.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

