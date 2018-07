POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Antänzer erbeutet Smartphone - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Ein 49-Jähriger wurde am späten Mittwochabend Opfer eines sog. "Antänzers". Der Mannheimer war kurz vor Mitternacht zu Fuß in der Seckenheimer Straße unterwegs, als ihm in Höhe der Joseph-Haydn-Straße zwei junge Männer entgegen kamen. Einer der beiden fragte ihn in englischer Sprache nach der Uhrzeit, woraufhin der 49-Jährige ihm diese mitteilte. Offenbar als Dank klatschte der Unbekannte die Hand des Mannes ab und tänzelte um den Geschädigten herum. Dieser schob den Unbekannten von sich weg, woraufhin das Duo sich verabschiedete und in Richtung Tattersall davonlief. Kurze Zeit danach bemerkte der Geschädigte, dass dessen Smartphone aus der vorderen Hosentasche gestohlen worden war. Dieses hatte einen Wert von mehreren hundert Euro. Laut Beschreibung des Mannes hatten die beiden Männer eine schlanke Statur, eine dunklere Hautfarbe und schwarze kurze Haare. Sie waren schätzungsweise 25 Jahre alt und 170 cm groß.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beiden unbekannten Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 oder beim Polizeiposten Mannheim-Schwetzingerstadt unter Tel.: 0621/441125 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell