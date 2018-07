POL-MA: Heidelberg: Polizei sucht unbekannten Geschädigten nach Fahrraddiebstahl - Bild abrufbar!

In Heidelberg sichergestelltes Mountain-/Trekkingrad Bild-Infos Download

Heidelberg (ots) - Am Donnerstagmittag um 13:00 Uhr stellte die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Nord zwei gestohlene Fahrräder sicher. Beide Räder waren an der Brückenkopfstraße zusammengeschlossen worden. Ein Besitzer wurde bereits ermittelt. Der Eigentümer eines Trekkingrads ist bislang aber noch unbekannt. Bei dem Zweirad handelt es sich um ein schwarz-weißes Trekkingrad der Marke HAMMER, Modellbezeichnung QUEST. Der Besitzer des Rads wird gebeten sich unter 06221 / 4569-0 an das Polizeirevier Heidelberg-Nord zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

