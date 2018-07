POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Männer stehlen Geldbeutel aus Rollator einer 82-Jährigen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Donnerstag, gegen 11:15 Uhr, in der Keplerstraße/Ecke Rheinhäuser Str. ereignet hat. Eine 82-Jährige kehrte mit ihrem Rollator an ihre Wohnadresse zurück, wo sie vor der Eingangstür zwei unbekannten Männern begegnete. Die beiden sprachen die Frau an und erzählten ihr, dass sie neu ins Haus gezogen wären. Sie boten der Seniorin an, deren Rollator ins Haus zu tragen, was die Geschädigte nicht verneinte. Die Männer nutzten die Chance aus und entwendeten unbemerkt aus der Handtasche, welche im Korb des Rollators lag, die Geldbörse der 82-Jährigen. Erst als die Rentnerin sich in ihrer Wohnung befand, bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie mit mehreren hundert Euro fehlte. Sie verständigte die Polizei, welche eine Fahndung einleitete. Diese blieb allerdings ergebnislos.

Das Duo wurde wie folgt beschrieben:

1. Person: männlich, ca. 30-35 Jahre alt, etwa 170 cm groß, hatte dunkle Haare und einen Bart. War bekleidet mit einem roten T-Shirt. Auffällig war, dass er an seinem rechten Arm einen Gips trug.

2. Person: männlich, ca. 20 Jahre alt, etwa 165 cm groß, dunkle Haare. Er trug ein weißes T-Shirt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beiden unbekannten Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 oder beim Polizeiposten Mannheim-Schwetzingerstadt unter Tel.: 0621/441125 zu melden.

