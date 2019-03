Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei PKW-Diebstähle angezeigt

Herscheid (ots)

In der Nacht auf Freitag kam es zu zwei PKW-Diebstählen in Herscheid. Beide ereigneten sich in der Straße "Unter den Buchen". Zwischen 18 und 7 Uhr verschwanden ein weißer BMW X3 von 2016 mit dem Kennzeichen MK-MH9088 und ein grauer BMW 530 Touring von 2018 mit dem Kennzeichen OE-HI1603. Beide Fahrzeuge sind mit Keyless-Go ausgestattet. Hinweise zu den Dieben oder dem Verbleib der Fahrzeuge nimmt die Polizei Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen.

