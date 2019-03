Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßliche Schrottdiebe erwischt

Meinerzhagen/Herscheid (ots)

Am Schlehdornweg in Meinerzhagen kam es gestern zu einem Metalldiebstahl. Ein Zeuge beobachtete, wie gegen 14.30 Uhr ein Fahrzeug vorfuhr. Ein Mann stieg aus, nahm zwei metallene Gegenstände vom Grundstück, legte sie in seinen Sprinter und fuhr davon. Er rief die Polizei. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen Diebstahls auf und fahndeten nach dem verdächtigen Fahrzeug. Etwa zwei Stunden später trafen Polizeibeamte in Herscheid das gesuchte Fahrzeug an. Darin zwei Männer aus Herne (28 und 35). Das Diebesgut wurde gefunden und zurückgebracht. Die beiden Tatverdächtigen müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten.

