Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Busfahrt nach Stuttgart endete für zwei Ukrainer kurz nach der Einreise aus Polen

Uhyst (ots)

Für zwei ukrainische Busreisenden endete die Reise in einer Polizeikontrolle am 12. Juni 2019 bei Uhyst. Die Bundespolizei kontrollierte um 23:00 Uhr auf der BAB 4 die beiden 50- und 51-jährigen Männer, die sich zwar mit gültigen Pässen ausweisen konnten, aber große Zweifel an ihren touristischen Reiseabsichten aufkommen liesen. So hatten sie nur sehr unzureichende Barmittel dabei und machten unglaubwürdige Angaben zu ihrem Reiseziel. Vielmehr erhärtete sich der Verdacht, dass sie einer illegalen Beschäftigung nachgehen würden.

Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach leitete zwei Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein und schob die beiden Männer nach Polen zurück.

