Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarzfahrer verweigern Personalien

Ebersbach (ots)

Mit zwei dreisten Schwarzfahrern hatte es am gestrigen 13. Juni 2019 die Bundespolizei in Ebersbach zu tun. Zuerst stieg das 49- und 55-jährige bulgarische Pärchen in Neugersdorf um 09:48 Uhr in den Trilex nach Dresden ohne einen Fahrschein lösen zu wollen und dann verweigerten sie jegliche Auskunft zu ihren Personalien. Der Zugbegleiterin war so die Ausstellung einer Fahrpreisnacherhebung unmöglich und sie verwies die Beiden beim nächsten Halt in Ebersbach des Zuges. Eine Streife der Bundespolizei traf dann in Friedersdorf um 14:25 Uhr auf die beiden Schwarzfahrer. Zu Fuß waren sie nun auf der B 96 in Richtung Bautzen unterwegs. Sie mussten mit zur Dienststelle und werden sich wegen Erschleichens von Leistungen verantworten müssen.

