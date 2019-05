Polizei Aachen

POL-AC: Geschwindigkeitskontrollen in der Eifel bei Sauwetter; viele Autofahrer zu schnell

Simmerath / Monschau (ots)

Eigentlich wollten die Beamten Motorradfahrer unter die Lupe nehmen und schauen, ob sie zu schnell in der Eifel unterwegs sind. Allerdings waren das am vergangenen Freitag überhaupt nur wenige Zweiradfahrer. Verständlich.

Die Beamten trotzten jedoch am Freitagnachmittag dem Sauwetter und kontrollierten die Geschwindigkeiten auf der L 166 in Kesternich und in Lammersdorf auf der Jägerhaussstraße. Weiter auf der L 246 in Simmerath und auf der B 266 in Einruhr.

108 Knöllchen gab es für Autofahrer, die zu schnell waren. Zwei Motorradfahrer, die trotz des Sauwetters durch die Eifel fuhren, erwischte es auch. Der Schnellste war mit 67 km/h durch die Messstelle gefahren wo nur 50 km/h erlaubt sind.

Der schnellste Autofahrer wurde auf der L 166 mit 91 km/h gemessen. Erlaubt sind an der Stelle außerhalb der geschlossenen Ortschaft 50 km/h. Der Fahrer schrabbte nach Abzug der Toleranzwerte so knapp an einem Fahrverbot vorbei.

Daneben gab es noch Knöllchen für einen Lkw-Fahrer, der seine Ladung nicht vorschriftsmäßig gesichert hatte und eine Mutti, die ihr Kind nicht richtig angeschnallt hatte. Und eine Mängelkarte gab es für einen Autofahrer, dessen Windschutzscheibe deutliche Risse zeigte, die die Sicht erheblich behinderten.

Die Kontrollen werden fortgesetzt. Auch bei Sauwetter. (pk)

